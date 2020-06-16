Агент Загидулина: от «Металлурга» было солидное предложение, они терпеливо ждали

Хоккейный агент Дмитрий Заикин рассказал, почему его клиент Артём Загидулин отказался от предложения магнитогорского «Металлурга» и подписал новый контракт с «Калгари Флэймз».
«У Артёма сложился хороший сезон в Северной Америке. Менеджмент и тренерский состав системы „Калгари“ были приятно удивлены его работоспособностью и прогрессом. Поэтому клуб был заинтересован в продолжении сотрудничества. Сейчас Артём вызван в основную команду на время возобновления плей-офф, это тоже показательный момент.
От „Магнитки“ было солидное предложение и они очень терпеливо ждали решения Артема, за что им отдельное спасибо. Но он выбрал вариант продолжения карьеры в Северной Америке.
С Америкой далеко не загадываем, контракт заключён на один год. В конце следующего сезона может сложиться интересная ситуация, у всех вратарей «Калгари», в том числе у основного вратаря Давида Риттиха будут заканчиваться контракты и будет интересно как развернутся события. Но сейчас у Артема все мысли о плей-офф этого сезона и предстоящем следующем сезоне», — сказал Заикин «Чемпионату».
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