Беттмэн: несколько случаев заражения коронавирусом ничего не изменят в плей-офф

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился своим мнением о возобновлении сезона. Напомним, регулярный чемпионат доигран не будет, в Кубке Стэнли сыграют 24 клуба, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярки.



«Это будет полноценное соревнование, которое заставит команды и игроков проявить максимум своих возможностей, а обладатель Кубка Стэнли полностью заслужит самый знаменитый трофей в мире спорта.



Конечно, в случае резкого роста числа заболевших всё изменится для любого вида спорта, но нам сказали, что один или несколько случаев ничего не изменят и не помешают планам», — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ со ссылкой на эфир программы «The Return of Sports» на ESPN.



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