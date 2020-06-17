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«На районе». Малкин выложил фото с Кросби и семечками

«На районе». Малкин выложил фото с Кросби и семечк
«На районе». Малкин выложил фото с Кросби и семечками
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». На фото он сидит на качелях с капитаном команды Сидни Кросби.

«На районе», — подписал фото Малкин.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского форварда.

На фотографии заметно, что рядом с Малкиным находится большая пачка семечек.

В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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