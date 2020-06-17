«Металлург» заключил просмотровый контракт с защитником Терещенко

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о подписании просмотровых соглашений с несколькими хоккеистами.



«Мы заключили с защитником Сергеем Терещенко просмотровый контракт. Посмотрим на его состояние, опыт у него есть. Сергей — наш воспитанник. Также у нас на просмотровых контрактах форварды Иван Фищенко, Павел Махановский и Евгений Аланов — родной брат игрока московского „Динамо“ Егора Аланова», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Металлург» занял седьмую строчку в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Металлург» проиграл «Барысу» (1-4).

Экс-игроки «Авангарда» Павел Махановский и Иван Фищенко пройдут просмотр в «Магнитке»