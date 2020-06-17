«Металлург» заключил просмотровый контракт с защитником Терещенко
Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о подписании просмотровых соглашений с несколькими хоккеистами.
«Мы заключили с защитником Сергеем Терещенко просмотровый контракт. Посмотрим на его состояние, опыт у него есть. Сергей — наш воспитанник. Также у нас на просмотровых контрактах форварды Иван Фищенко, Павел Махановский и Евгений Аланов — родной брат игрока московского „Динамо“ Егора Аланова», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Металлург» занял седьмую строчку в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Металлург» проиграл «Барысу» (1-4).
Экс-игроки «Авангарда» Павел Махановский и Иван Фищенко пройдут просмотр в «Магнитке»
- 17 июня 2020
-
18:07
-
17:57
-
17:48
-
17:06
-
16:38
-
16:11
-
16:08
-
15:54
-
15:35
-
15:15
-
14:31
-
14:26
-
13:47
-
13:38
-
12:47
-
12:11
-
11:35
-
11:31
-
10:51
-
10:38
-
10:33
-
09:48
-
09:24
-
09:15
-
03:36
-
00:46
-
00:10
- 16 июня 2020
-
23:53
-
23:32
-
22:58
-
22:34
-
22:11
-
22:03
-
21:26
-
20:43
Партнерский контент