Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» заключил просмотровый контракт с защитником Терещенко

«Металлург» заключил просмотровый контракт с защитником Терещенко
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о подписании просмотровых соглашений с несколькими хоккеистами.

«Мы заключили с защитником Сергеем Терещенко просмотровый контракт. Посмотрим на его состояние, опыт у него есть. Сергей — наш воспитанник. Также у нас на просмотровых контрактах форварды Иван Фищенко, Павел Махановский и Евгений Аланов — родной брат игрока московского „Динамо“ Егора Аланова», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Металлург» занял седьмую строчку в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Металлург» проиграл «Барысу» (1-4).

Экс-игроки «Авангарда» Павел Махановский и Иван Фищенко пройдут просмотр в «Магнитке»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020