Педан: Бурмистров — классный парень, всегда рад, когда хорошие люди возвращаются

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал возвращение в казанский клуб форварда Александра Бурмистрова.

«Следил ли за новостями о переходах? Да не особо. Конечно, знаю, кого «Ак Барс» подписал, но в остальном не очень информирован.

Одобряю ли возвращение Бурмистрова? Конечно, мы с ним давно общаемся, познакомились ещё в Северной Америке. Классный парень. Всегда рад, когда хорошие люди возвращаются.

Сборы в Казани? На самом деле, не имеет большого значения. Жду, когда закончится вся история с коронавирусом.

Говорят, что можно выходить, но никто не знает, в какой стадии этот вирус. Надо быть аккуратным и осторожным», — цитирует Педана «БИЗНЕС Online».

Ранее Бурмистров выступал за «Салават Юлаев».