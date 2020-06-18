Чемпион мира 2019 года Оливер Каски перешёл в «Авангард»

Пресс-служба «Авангарда» объявила о подписании контракта с финским защитником Оливером Каски. Контракт с 24-летним игроком подписан на один год.

В минувшем сезоне Каски выступал в АХЛ за «Шарлотт Чеккерс». В 54 матчах финский защитник набрал 25 (13+12) очков.

Годом ранее он был признан лучшим игроком регулярного чемпионата и лучшим защитником чемпионата Финляндии. В чемпионате Финляндии провёл 175 матчей, забросил 36 шайб и сделал 50 передач. Со сборной Финляндии в 2019 году Каски стал чемпионом мира.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.