Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чемпион мира 2019 года Оливер Каски перешёл в «Авангард»

Чемпион мира 2019 года Оливер Каски перешёл в «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Авангарда» объявила о подписании контракта с финским защитником Оливером Каски. Контракт с 24-летним игроком подписан на один год.

В минувшем сезоне Каски выступал в АХЛ за «Шарлотт Чеккерс». В 54 матчах финский защитник набрал 25 (13+12) очков.

Годом ранее он был признан лучшим игроком регулярного чемпионата и лучшим защитником чемпионата Финляндии. В чемпионате Финляндии провёл 175 матчей, забросил 36 шайб и сделал 50 передач. Со сборной Финляндии в 2019 году Каски стал чемпионом мира.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

Бывший форвард «Адмирала» Иван Лисин подписал контракт с «Авангардом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020