Бывший форвард «Адмирала» Иван Лисин подписал контракт с «Авангардом»

Пресс-служба «Авангарда» объявила о подписании двустороннего контракта с форвардом Иваном Лисиным. Соглашение подписано на один год.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Адмирал». В 49 матчах он набрал 3 (0+3) очка.

«Иван Лисин — крупногабаритный универсальный крайний нападающий с хорошим катанием. Под два метра ростом, весом более 100 кг, играет в силовой манере.

Обладает поставленным броском, может постоять за себя и партнёров. Полезен в меньшинстве, в перспективе может стать элитным чекером», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы остановили турнир после первого раунда плей-офф турнира.