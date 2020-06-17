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Бывший форвард «Адмирала» Иван Лисин подписал контракт с «Авангардом»

Бывший форвард «Адмирала» Иван Лисин подписал контракт с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Авангарда» объявила о подписании двустороннего контракта с форвардом Иваном Лисиным. Соглашение подписано на один год.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Адмирал». В 49 матчах он набрал 3 (0+3) очка.

«Иван Лисин — крупногабаритный универсальный крайний нападающий с хорошим катанием. Под два метра ростом, весом более 100 кг, играет в силовой манере.

Обладает поставленным броском, может постоять за себя и партнёров. Полезен в меньшинстве, в перспективе может стать элитным чекером», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы остановили турнир после первого раунда плей-офф турнира.

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