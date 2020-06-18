Генменеджер «Авангарда»: Каски молод, быстр, результативен и предельно мотивирован

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с финским защитником Оливером Каски.
«Финские игроки известны своим трудолюбием и точным выполнением тренерской установки. На примере Вилле Покки наши болельщики видели это в предыдущих сезонах. Каски молод, быстр, результативен и предельно мотивирован, что очень важно, ведь хоккеист с предельной мотивацией приносит больше пользы команде.
Успел поиграть и за океаном, и в сборной, в составе которой стал чемпионом мира. КХЛ для Оливера – новый этап, и мы не сомневаемся, что наш новичок постарается показать максимум своих возможностей в «Авангарде». С адаптацией в России у него не будет проблем: в своё время Каски защищал цвета национальной сборной вместе с Поккой, а значит, Вилле поможет своему соотечественнику быстрее влиться в коллектив», — цитирует Волкова пресс-служба «Авангарда».
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