Роман Любимов: мне всё равно, где играть в «Спартаке». Главное – приносить пользу

Нападающий «Спартака» Роман Любимов поделился ожиданиями от выступления за столичный клуб. 9 мая стало известно о подписании 28-летним хоккеистом годичного контракта с красно-белыми.
«На какую роль рассчитываю в «Спартаке»? Начнём с позиции. Мне всё равно, где играть – с края или в центре. Роль? Главное – приносить пользу. Я буду выкладываться в каждой игре.
Знаком в команде со многими, сейчас тяжело всех перечислить. Опасения по поводу моих прошлых выступлений за ЦСКА в контексте отношения болельщиков „Спартака“? Могу сказать, что буду делать своё дело, буду выкладываться в каждой игре. Надеюсь, что моя игра за «Спартак», моя самоотдача поможет убедить болельщиков, что я нужен команде», цитирует Любимова пресс-служба «Спартака».
В минувшем сезоне Любимов защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В 61 матче регулярного чемпионата КХЛ Роман забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4». В трёх матчах плей-офф Роман не отметился результативными действиями. Российский форвард проводил на льду чуть больше 13 минут в регулярке и 8 минут — в плей-офф. За карьеру в КХЛ Роман на протяжении семи сезонов выступал за ЦСКА.
- 18 июня 2020
-
18:25
-
17:54
-
17:35
-
17:32
-
17:26
-
17:25
-
17:14
-
16:50
-
16:33
-
15:36
-
15:26
-
15:20
-
14:43
-
14:27
-
14:14
-
13:34
-
13:05
-
12:39
-
12:31
-
12:01
-
12:00
-
11:11
-
10:19
-
10:10
-
09:56
-
09:44
-
08:40
-
00:43
-
00:18
- 17 июня 2020
-
23:56
-
23:25
-
22:37
-
21:53
-
21:28
-
20:45