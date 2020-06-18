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Роман Любимов: мне всё равно, где играть в «Спартаке». Главное – приносить пользу

Роман Любимов: мне всё равно, где играть в «Спартаке». Главное – приносить пользу
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Роман Любимов поделился ожиданиями от выступления за столичный клуб. 9 мая стало известно о подписании 28-летним хоккеистом годичного контракта с красно-белыми.

«На какую роль рассчитываю в «Спартаке»? Начнём с позиции. Мне всё равно, где играть – с края или в центре. Роль? Главное – приносить пользу. Я буду выкладываться в каждой игре.

Знаком в команде со многими, сейчас тяжело всех перечислить. Опасения по поводу моих прошлых выступлений за ЦСКА в контексте отношения болельщиков „Спартака“? Могу сказать, что буду делать своё дело, буду выкладываться в каждой игре. Надеюсь, что моя игра за «Спартак», моя самоотдача поможет убедить болельщиков, что я нужен команде», цитирует Любимова пресс-служба «Спартака».

В минувшем сезоне Любимов защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В 61 матче регулярного чемпионата КХЛ Роман забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4». В трёх матчах плей-офф Роман не отметился результативными действиями. Российский форвард проводил на льду чуть больше 13 минут в регулярке и 8 минут — в плей-офф. За карьеру в КХЛ Роман на протяжении семи сезонов выступал за ЦСКА.

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