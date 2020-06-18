Ласьков: мы называем Овечкина или Малкина старыми? Хоккей — это игра взрослых дядей

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков не считает, что уже через несколько лет команда может столкнуться с проблемами из-за подписаний возрастных игроков. Ранее стало известно о переходах в «Металлург» 30-летнего Сергея Плотникова и 28-летнего Максима Карпова.



«В 28 лет уже подковы оторвали и на сетку повесили? Это самый зрелый возраст для нормального осознания происходящего хоккея. Я считаю, что весь ресурс этих игроков не выработан. У нас Сергею Мозякину 39 лет.



Почему мы должны ставить крест на Плотникове, на Карпове, которые ещё полны сил? Мужик в таких интенсивных видах спорта при нормальной подготовке способен хорошо работать до 35 лет, некоторые до 40. Ягр вообще до сих пор играет, хоть и в чешской лиге.



Мы называем Женю Малкина старым? Нет. И Овечкин старый? Почему-то они могут в НХЛ играть в свои годы. Никто же не скажет, что нужно омолаживать «Вашингтон»? Мы же говорим об игре взрослых дядей. Если у них есть силы и возможности доказать, что их рано списали со счетов, то пусть доказывают», — цитирует Ласькова Sport24.