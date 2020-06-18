Петер Форсберг стал жертвой онлайн-мошенничества — от его имени продают биткоины

Известный в прошлом нападающий Петер Форсберг стал жертвой финансового мошенничества в сети «Интернет». В социальных сетях появилась реклама, где якобы Форсберг рекомендует для покупки определённую криптовалюту и даёт инвестиционные советы.



«Это поддельные объявления, где говорится, что я продаю биткоины, они полностью ложные. Пожалуйста, проверяйте данные, прежде чем что-то покупать в Интернете», — заявил Форсберг на своей странице в «Инстаграме».

Как сообщает Aftonbladet, кроме Форсберга жертвой подобного мошенничества в Швеции стали ещё несколько знаменитостей.



По завершении карьеры Форсберг занимался инвестициями, являясь совладельцем обувной и агентской компаний. В настоящее время он живёт в Швейцарии.