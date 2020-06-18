Петер Форсберг стал жертвой онлайн-мошенничества — от его имени продают биткоины
Известный в прошлом нападающий Петер Форсберг стал жертвой финансового мошенничества в сети «Интернет». В социальных сетях появилась реклама, где якобы Форсберг рекомендует для покупки определённую криптовалюту и даёт инвестиционные советы.
«Это поддельные объявления, где говорится, что я продаю биткоины, они полностью ложные. Пожалуйста, проверяйте данные, прежде чем что-то покупать в Интернете», — заявил Форсберг на своей странице в «Инстаграме».
Как сообщает Aftonbladet, кроме Форсберга жертвой подобного мошенничества в Швеции стали ещё несколько знаменитостей.
По завершении карьеры Форсберг занимался инвестициями, являясь совладельцем обувной и агентской компаний. В настоящее время он живёт в Швейцарии.
- 18 июня 2020
-
21:30
-
20:52
-
20:36
-
19:51
-
19:18
-
19:03
-
18:25
-
17:54
-
17:35
-
17:32
-
17:26
-
17:25
-
17:14
-
16:50
-
16:33
-
15:36
-
15:26
-
15:20
-
14:43
-
14:27
-
14:14
-
13:34
-
13:05
-
12:39
-
12:31
-
12:01
-
12:00
-
11:11
-
10:19
-
10:10
-
09:56
-
09:44
-
08:40
-
00:43
-
00:18
Партнерский контент