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Назаров: поддерживаю курс, заданный Путиным. России не нужны понятия «папа № 1 и папа № 2»

Назаров: поддерживаю курс, заданный Путиным. России не нужны понятия «папа № 1 и папа № 2»
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал назначение Юрия Михайлиса на пост главного тренера «Барыса», а также высказался о голосовании за поправки в Конституцию.

«Читал в прессе информацию о том, что Юрий Михайлис назначен на пост главного тренера «Барыса». Юра – мой коллега по тренерскому цеху, мы хорошо знакомы. Могу пожелать ему только удачи и успехов в столь непростой работе. Прекрасно знаком с требовательностью казахстанских болельщиков. Страна буквально живёт хоккеем. О хоккее в Казахстане не говорит только ленивый. Не сомневаюсь, что в ближайшее время хоккей в Казахстане опередит по популярности бокс и станет видом спорта номер один. Руководство страны всё для этого делает.

Также регулярно отслеживаю не только спортивную, но и политическую повестку дня. Например, 1 июля точно собираюсь прийти на избирательный участок и принять участие в голосовании по поводу внесения поправок в Конституцию России. Вы же знаете, что мы – суровые челябинские парни. Я поддерживаю курс, который задал наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Также поддерживаю традиционные семьи. Считаю, что нам не нужны понятия «папа № 1 и папа № 2». Ребёнок должен расти в традиционной и любящей семье, с заботливыми родителями. Ведь дети – это наше будущее», — сказал Назаров в интервью «Чемпионату».

Юрий Михайлис стал главным тренером «Барыса»
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