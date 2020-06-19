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Бывший нападающий «Авангарда» Мартин Эрат завершил карьеру в 38 лет

Бывший нападающий «Авангарда» Мартин Эрат завершил карьеру в 38 лет
Хоккей / Прочие 0

Известный чешский нападающий Мартин Эрат принял решение завершить игровую карьеру, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея Чехии. Последние четыре сезона опытный хоккеист провёл в чешском клубе «Комета Брно».

Большую часть игровой карьеры Эрат отыграл в НХЛ, выступая за «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризону Койотс». Позже игрок перебрался в Континентальную хоккейную лигу, где провёл сезон за «Авангард». В 40 матчах нападающий записал в актив 24 (5+19) очка при показателе полезности "+10" и 10 минутах штрафного времени.

Эрат дважды выигрывал чемпионат Чехии, становясь лучшим снайпером и бомбардиром плей-офф. Со сборной игрок становился серебряным призёром ЧМ и завоевал бронзу на ОИ-2006.

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