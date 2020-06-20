Кожевников: даже Лукашенко в роли тренера дал бы в Минске результат лучше, чем Вудкрофт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации в минском «Динамо».



«Критика Андрея Костицына в адрес Крэйга Вудкрофта? Удивительная история! Больше всего поразила не критика, ведь Вудкрофта в Минске в последние годы не ругает только ленивый. Поразило, что тренера сразу поддержал клуб — в показавшемся мне нелепым заявлении, в котором лучшего хоккеиста страны выставляют дилетантом. Не знаю, наверное, только у нас, в России, да в Беларуси готовы по поводу и без такового бросаться на поддержку непонятных тренеров-легионеров и вытирать ноги о своих ведущих игроков, которые много лет служили хоккею страны. Потому и теряем позиции.



Что предложил бы „Динамо“? Срочно разбирайтесь с клубным руководством и меняйте тренера! У нас с Беларусью общая школа хоккея, зачем там рубят корни, не пойму. Вообще, в России есть специалисты, которые даже в сжатые сроки помогут Минску. Если, например, Сергей Светлов рубился за плей-офф во Владивостоке с составом уровня ВХЛ, то из белорусского клуба с куда более серьезными кадровыми возможностями он способен сделать конфетку.



Надеюсь, что уважаемый президент Беларуси наконец-то возьмет ситуацию в клубе под контроль и во всём разберётся. С Александром Лукашенко не раз встречался на площадке, он, как и наш президент, хорошо понимает хоккей и, поверьте, на своем уровне в большом хоккейном порядке. Уверяю, даже Лукашенко в роли тренера дал бы с Минском результат лучше, чем Вудкрофт», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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