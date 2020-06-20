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Пастрняк — об остановке сезона: расстроился, что не сумел набрать 100 очков

Пастрняк — об остановке сезона: расстроился, что не сумел набрать 100 очков
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк прокомментировал остановку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса. Напомним, регулярка доиграна не будет, в Кубке Стэнли сыграют 24 клуба.

«Если честно, немного грустно, но больше расстроился из-за того, что не смог набрать 100 очков, чем забить 50 голов. Но в целом чемпионат получился хорошим. Иногда в мире происходят неподконтрольные вещи, что и произошло», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Напомним, недавно Пастрняк в четвёртый раз подряд был признан лучшим хоккеистом Чехии. В минувшем сезоне НХЛ Давид Пастрняк забросил 48 шайб и отда 47 голевых пасов. Он разделил «Морис Ришар Трофи» с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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