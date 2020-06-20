Голдобин: после основной команды в АХЛ было очень тяжело. Ходил расстроенный и поникший

Новичок московского ЦСКА Николай Голдобин поделился впечатлениями от сезона-2019/2020, который он провёл в системе «Ванкувер Кэнакс».
«Не жалею ли, что не вернулся в КХЛ прошлым летом? Думал об этом. Но жалеть уже поздно. Я неплохо провёл этот сезон. Всегда интересно посмотреть другие команды.
Сложно ли было мотивировать себя в АХЛ после основной команды? Было очень тяжело. Ходил расстроенный, поникший. Не ожидал, что так произойдет. Летом подписал односторонний контракт. Думал, у меня будет офигенный год и следом подпишу ещё один, но всё пошло не по плану.
С тренером ЦСКА пока не знаком. Надеюсь, он поймёт меня, хоккеиста, а я его пойму, тренера. И надеюсь, что меня примут в команде с любовью, будем вместе играть и выигрывать. Постараюсь не разочаровать болельщиков», — цитирует Голдобина официальный сайт ЦСКА.
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