Голдобин: после основной команды в АХЛ было очень тяжело. Ходил расстроенный и поникший

Новичок московского ЦСКА Николай Голдобин поделился впечатлениями от сезона-2019/2020, который он провёл в системе «Ванкувер Кэнакс».



«Не жалею ли, что не вернулся в КХЛ прошлым летом? Думал об этом. Но жалеть уже поздно. Я неплохо провёл этот сезон. Всегда интересно посмотреть другие команды.



Сложно ли было мотивировать себя в АХЛ после основной команды? Было очень тяжело. Ходил расстроенный, поникший. Не ожидал, что так произойдет. Летом подписал односторонний контракт. Думал, у меня будет офигенный год и следом подпишу ещё один, но всё пошло не по плану.



С тренером ЦСКА пока не знаком. Надеюсь, он поймёт меня, хоккеиста, а я его пойму, тренера. И надеюсь, что меня примут в команде с любовью, будем вместе играть и выигрывать. Постараюсь не разочаровать болельщиков», — цитирует Голдобина официальный сайт ЦСКА.