Сборная Беларуси проехала 75-километровый веломарафон

Национальная сборная Беларуси прошла 75-километровый велопробег, информирует официальный сайт Федерации хоккея Беларуси. В предыдущие дни команда сдавала тест Купера на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» и силовые тесты в тренажерном зале.
Подобное тестирование в национальной команде будут проходить минимум дважды в год. Они сейчас вводятся и для сборных младших возрастов (U20, U18, U17, U16).
Маршрут растянулся не только по главной минской велодорожке, колонна заглянула на «Чижовка-Арену» и в другие точки столицы. На пробег приглашали и некоторых ветеранов сборной, в частности Алексея Калюжного, но по разным причинам присоединиться к команде они не смогли.
В пятёрке лидеров оказались Михаил Захаров, Александр Китаров, Сергей Дрозд, Вадим Щечин и Евгений Лисовец. Михаил Захаров пояснил, что это первый веломарафон из четырех. Следующие планируются перед и после чемпионата мира 2021 года.
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