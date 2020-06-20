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Сборная Беларуси проехала 75-километровый веломарафон

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Беларуси проехала 75-километровый веломарафон
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Национальная сборная Беларуси прошла 75-километровый велопробег, информирует официальный сайт Федерации хоккея Беларуси. В предыдущие дни команда сдавала тест Купера на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» и силовые тесты в тренажерном зале.

Подобное тестирование в национальной команде будут проходить минимум дважды в год. Они сейчас вводятся и для сборных младших возрастов (U20, U18, U17, U16).

Маршрут растянулся не только по главной минской велодорожке, колонна заглянула на «Чижовка-Арену» и в другие точки столицы. На пробег приглашали и некоторых ветеранов сборной, в частности Алексея Калюжного, но по разным причинам присоединиться к команде они не смогли.

В пятёрке лидеров оказались Михаил Захаров, Александр Китаров, Сергей Дрозд, Вадим Щечин и Евгений Лисовец. Михаил Захаров пояснил, что это первый веломарафон из четырех. Следующие планируются перед и после чемпионата мира 2021 года.

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