Агент Буше: «Авангард» – один из лучших клубов в плане зарплат

Джерри Йоханссон, агент защитника Коди Кёррана и нападающего Райда Буше, рассказал о переговорах с омским «Авангардом».

«У нас состоялись неплохие переговоры с «Авангардом», чтобы освободить Кёррана от сделки. Мы достигли взаимопонимания, а затем в клубе выразили интерес к Риду. Я познакомился с Омском, и в плане зарплат это одна из лучших команд. Буше будет зарабатывать больше денег.

Парни вроде Буше пользуются большим спросом у европейских клубов. Те, кто выступал так, как он, и проводили весь год в минорных лигах. Нам поступали звонки из Швейцарии, и КХЛ оставит Риду рычаг для воздействия на тот случай, если команда НХЛ захочет вернуть его.

«Авангард» – первоклассный клуб. У ребят там хорошая обстановка, к ним хорошо относятся. Сейчас уже не те времена, как пятнадцать лет назад, когда переезд в Россию был настоящим приключением. Отдаю должное Риду, ведь в конечном счёте это уникальная и интересная ситуация. Это станет историей, которую можно будет рассказывать своим детям», – приводит слова агента The Province.