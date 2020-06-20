Агент Буше: «Авангард» – один из лучших клубов в плане зарплат

Джерри Йоханссон, агент защитника Коди Кёррана и нападающего Райда Буше, рассказал о переговорах с омским «Авангардом».
«У нас состоялись неплохие переговоры с «Авангардом», чтобы освободить Кёррана от сделки. Мы достигли взаимопонимания, а затем в клубе выразили интерес к Риду. Я познакомился с Омском, и в плане зарплат это одна из лучших команд. Буше будет зарабатывать больше денег.
Парни вроде Буше пользуются большим спросом у европейских клубов. Те, кто выступал так, как он, и проводили весь год в минорных лигах. Нам поступали звонки из Швейцарии, и КХЛ оставит Риду рычаг для воздействия на тот случай, если команда НХЛ захочет вернуть его.
«Авангард» – первоклассный клуб. У ребят там хорошая обстановка, к ним хорошо относятся. Сейчас уже не те времена, как пятнадцать лет назад, когда переезд в Россию был настоящим приключением. Отдаю должное Риду, ведь в конечном счёте это уникальная и интересная ситуация. Это станет историей, которую можно будет рассказывать своим детям», – приводит слова агента The Province.
- 20 июня 2020
-
18:08
-
17:25
-
17:20
-
16:05
-
15:18
-
15:04
-
14:39
-
14:00
-
13:30
-
13:18
-
12:53
-
12:23
-
11:52
-
11:28
-
10:53
-
10:24
-
09:57
-
09:32
-
09:19
-
03:00
-
02:09
-
01:00
-
00:45
-
00:15
- 19 июня 2020
-
23:21
-
23:02
-
22:39
-
21:52
-
21:31
-
21:00
-
20:36
-
19:51
-
19:43
-
19:01
-
18:51