Юдин: если Якупов останется, то «Амур» получит форварда первого звена

Тренер «Амура» по работе с защитниками Александр Юдин поделился мнением об обмене форварда Наиля Якупова в хабаровский клуб.
«О Наиле знаю всё. Когда играл в «Нефтехимике», моя дочь, которая на год младше Наиля, играла с ним в Нижнекамске в одной песочнице, а я много общался с его отцом — Раилем Якуповым.
То, что Наиль оказался в «Амуре», — большой плюс для нашей команды. Если он останется, то получим форварда первого звена, например в тройках с братьями Зогорна или Ушениными. Если же состоится обмен, то получим хорошую компенсацию — и игровую, и финансовую. Оба варианта выгодны клубу», — приводит слова Юдина Russia-Hockey.ru.
В минувшем сезоне в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Якупов в составе СКА набрал 20 (10+10) очков.
В 2010 году Якупов перебрался в НХЛ. Выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». В общей сложности Якупов в НХЛ набрал 136 (62+74) очков в 350 матчах.
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