«Колорадо» вслед за «Вашингтоном» изменил логотип, поддержав ЛГБТ-сообщество

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» изменил логотип в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Новая эмблема клуба изображена в цветах радужного флага. Ранее на подобный шаг пошёл «Вашингтон Кэпиталз».
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
Радужный флаг является одним из самых популярных и известных ЛГБТ-символов. Традиционно его полотно состоит из шести продольных полос, цвета которых идут в соответствии с природным порядком радуги сверху вниз: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий и фиолетовый.
Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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