Бродо признался, что пока не готов к должности генменеджера «Нью-Джерси»

Легендарный голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо признался, что пока не готов к должности генерального менеджера клуба.
«Знаю, чего стоит работа генменеджера. Долгое время находился рядом с Дугом Армстронгом и Лу Ламорелло. Пока не готов к таким обязательствам, вне зависимости от того, предложена мне эта должность или нет.
Я вернулся в «Нью-Джерси», потому что могу контролировать своё время. Пока не переезжаю из Сент-Луиса, а дома у меня растет 10-летний сын, занимающийся всеми возможными активностями. Не утверждаю, что никогда не захочу попробовать. Но я слишком ценю время», — приводит слова Бродо пресс-служба НХЛ.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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