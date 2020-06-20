Таталин — о переходе в «Юность»: решил что-то поменять. Можно сказать, заграница

Бывший защитник «Хумо» Роман Таталин прокомментировал свой переход в клуб «Юность-Минск», выступающий в чемпионате Беларуси.

«Впечатления от первых тренировок? Приехал три дня назад, всё хорошо, хорошие впечатления. Начался тренировочный процесс, пока втягиваемся, знакомимся с ребятами. Пока всем доволен. Конкретных разговоров — по тактике или как будут использовать — не было. Мы только начинаем работать, поэтому пока всё это впереди.

Как возник вариант с «Юностью»? Появился такой вариант, решил попробовать. Можно сказать, заграница. Ни разу не был, поэтому решил что-то поменять. Почему нет? Считается ли Беларусь заграницей? Я в том смысле, что раньше играл только в российском чемпионате. Думаю, это хорошая идея — поменять что-то. Попробуем здесь поиграть.

«Хумо»? Всегда жалко, когда снимаются команды, тем более такие хорошие. Я думаю, они ещё будут участвовать, через год. Пандемия всё-таки оставляет свои следы. Да, пришлось менять клуб, но это привычно для спортсменов, ничего страшного здесь нет. Наоборот, определённый интерес проявить себя, новый вызов», — приводит слова Таталина «Столичное телевидение».