Вайсфельд: Михайлис в «Барысе» — итог неудачных переговоров с более известными тренерами

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Юрия Михайлиса на пост главного тренера «Барыса». По мнению Вайсфельда, это назначение стало запасным вариантом клуба из Казахстана.

«Считаю, что это итог неудачных переговоров с более известными специалистами. Ведь если бы «Барыс» изначально хотел видеть Михайлиса в роли главного тренера, его бы ещё пару месяцев назад назначили. А раз это сделали только сейчас, значит, с другими не договорились.

Теперь будем ждать результата. Вдруг Михайлис какой-нибудь подвиг совершит? Ведь Гатиятулину это удалось в «Тракторе». А это тоже доморощенный специалист. Понятно, что прежде такие эксперименты в казахстанском клубе ни к чему хорошему не приводили. Но всё когда-то бывает в первый раз.

Во всяком случае, я думаю, что до начала сезона Михайлиса уже менять не будут. Свой шанс проявить себя в КХЛ он получит», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».