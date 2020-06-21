Канарейкин: Олкинуора станет хорошим напарником Кошечкину

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин поделился мнением о голкиперах уральского клуба. В межсезонье «Металлург» заключил контракт с бывшим вратарём «Адмирала» Юхой Олкинуорой.

«То, что сумели продлить Василия Кошечкина, очень здорово. Задача сохранить его была не менее важной, чем в случае с Мозякиным. Хоть у Василия и солидный возраст — 37 лет, он по-прежнему в отличной форме, что и показал в прошлом сезоне. Во многом благодаря ему «Металлург» смог пробиться в плей-офф и избежать провала. Сложно сказать, нужен ли был при этом опытный второй номер. Возможно, стоило здесь дать шанс молодому Глебу Носову. С другой стороны, парню только 20 лет, и клубу с большими амбициями всегда хочется иметь пару голкиперов, уже показавших себя в КХЛ.

В этом смысле Юхо Олкинуора — очень хорошее приобретение. Он провёл сильный сезон в «Адмирале», при нём команда держалась в зоне плей-офф и могла там остаться, если бы не травма финна. Думаю, он станет хорошим напарником Кошечкину», — цитируют Канарейкина «Известия».