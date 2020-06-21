Антон Худобин занял пятое место в рейтинге голкиперов — свободных агентов по версии Score

Издание The Score составило рейтинг лучших голкиперов НХЛ, которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании сезона.

Пятое место в рейтинге занял российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин. В текущем сезоне он отразил 93% бросков при коэффициенте надёжности 2,22.

На четвёртом месте — голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд. В 40 матчах сезона он отражал в среднем 91,7% бросков. Коэффициент надёжности Кроуфорда составил 2,77.

Тройку лучших замкнул голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби. В 48 матчах сезона он отразил 89,8% бросков, коэффициент надёжности — 3,08.

На втором месте — Якоб Маркстрём, представляющий «Ванкувер Кэнакс». В 36 матчах сезона он в среднем отражал 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,89.

Возглавил список голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер — 92% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,89.