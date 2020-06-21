Бирюков: «Буран» не имеет твёрдой уверенности в светлом будущем

Генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков поделился мнением о селекции воронежского клуба.

«Мы вынуждены подписывать соглашения на один сезон. Только воронежским игрокам можем предлагать более длительные контракты. Не буду говорить, что клуб на грани выживания, но «Буран» всё-таки не имеет твёрдой уверенности в светлом будущем. Подписывать классных игроков с высокими зарплатами на длительные сроки мы не можем.

Кроме того, существуют индивидуальные ситуации. Игрокам прошлогоднего состава, в том числе Алёшину, мы предложили новые контракты. Да, с понижением зарплаты. Во-первых, это связано с тем, что в прошлом сезоне мы не решили задачи, которые были перед нами поставлены. Во-вторых, мы проанализировали ситуацию на рынке. Команд, скорее всего, станет меньше. Рынок переполнен, особенно много возрастных хоккеистов. Есть игроки, которые в этой ситуации решили держаться за своё рабочее место. Есть те, кто нашел более выгодные варианты – это нормально, желаем удачи. Я вижу, что клубы выравниваются с финансовой точки зрения. И многие хоккеисты готовы идти на уступки», — приводит слова Бирюкова РИА Воронеж.