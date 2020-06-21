Малахов: Тротц выстроил в «Айлендерс» систему игры, способную приносить результат

Победитель чемпионата мира, Олимпийских игр и обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов поделился мнением о главном тренере «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротце.
«Барри – очень требовательный тренер, побеждает при помощи системы игры. А я, знаете, усвоил, что порядок бьёт класс ещё с тех времен, как играл у Виктора Васильевича Тихонова в Советском Союзе.
Конечно, звёзды и сильные личности тоже должны присутствовать. Но с высоты прожитых лет могу со стопроцентной уверенностью сказать: какие бы звёзды в составе ни были, без системы можно выиграть несколько матчей, но в длительной перспективе это ни к чему не приведёт.
«Айлендерс» – отличный пример, что состав команды практически не изменился, но тренер выстроил систему игры, способную приносить результат. Конечно, звёзды тоже нужны. Но сплочение команды – дело в первую очередь тренеров. Тренер должен найти ключ к каждому игроку, объяснить ему задачу. Создание команды, чей порядок бьёт класс, это в первую очередь тренерская штука», – приводит слова Малахова пресс-служба НХЛ.
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