Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малахов: Тротц выстроил в «Айлендерс» систему игры, способную приносить результат

Малахов: Тротц выстроил в «Айлендерс» систему игры, способную приносить результат
Хоккей / НХЛ 0

Победитель чемпионата мира, Олимпийских игр и обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов поделился мнением о главном тренере «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротце.

«Барри – очень требовательный тренер, побеждает при помощи системы игры. А я, знаете, усвоил, что порядок бьёт класс ещё с тех времен, как играл у Виктора Васильевича Тихонова в Советском Союзе.

Конечно, звёзды и сильные личности тоже должны присутствовать. Но с высоты прожитых лет могу со стопроцентной уверенностью сказать: какие бы звёзды в составе ни были, без системы можно выиграть несколько матчей, но в длительной перспективе это ни к чему не приведёт.

«Айлендерс» – отличный пример, что состав команды практически не изменился, но тренер выстроил систему игры, способную приносить результат. Конечно, звёзды тоже нужны. Но сплочение команды – дело в первую очередь тренеров. Тренер должен найти ключ к каждому игроку, объяснить ему задачу. Создание команды, чей порядок бьёт класс, это в первую очередь тренерская штука», – приводит слова Малахова пресс-служба НХЛ.

Малахов: когда пришёл в ЦСКА, казалось, что с таким составом проигрывать вообще нельзя
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020