Гарипов: для «Салавата» Умарк был таким же человеком, как Морозов и Зарипов для «Ак Барса»
Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал уход нападающего Линуса Умарка из уфимского «Салавата Юлаева».
«Это хороший игрок и лидер своей команды, набиравший много очков. Огромная потеря и для Уфы, и для всей лиги. Умарк вносил изюминку в наш чемпионат. А для «Салавата» он был таким же человеком, как Алексей Морозов и Данис Зарипов для «Ак Барса», — приводят слова Гарипова «Известия».
В апреле у Умарка завершился контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».
«Серветт» объявил о подписании контракта с Линусом Умарком
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