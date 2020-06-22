Гарипов: для «Салавата» Умарк был таким же человеком, как Морозов и Зарипов для «Ак Барса»

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал уход нападающего Линуса Умарка из уфимского «Салавата Юлаева».

«Это хороший игрок и лидер своей команды, набиравший много очков. Огромная потеря и для Уфы, и для всей лиги. Умарк вносил изюминку в наш чемпионат. А для «Салавата» он был таким же человеком, как Алексей Морозов и Данис Зарипов для «Ак Барса», — приводят слова Гарипова «Известия».

В апреле у Умарка завершился контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».