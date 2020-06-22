Брызгалов: поговорил бы со Сталиным, у меня много к нему вопросов

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов рассказал, с кем из исторических персон хотел бы побеседовать один на один.

«Если бы кого-то ещё выбирать, я бы хотел поговорить с Альбертом Эйнштейном. С большим удовольствием! Очень много интересных людей. И я не отрекаюсь от того, что и сейчас поговорил бы со Сталиным. Он — одна из самых знаменитых фигур мировой истории XX века. Его постоянно обсуждают…

Поговорил бы не потому, что я его фанат. У меня много к нему вопросов, на которые я хотел бы услышать ответ. Правильно вы говорите, что это одиозная личность. Нам сложно судить, мы не жили в те времена… Эти ужасные репрессии, загубленные жизни… Виновные, невиновные. Это огромный кошмар. Огромная трагедия нашей страны. Я бы поговорил со Сталиным, задал бы вопросы. Я не отрекаюсь от этой темы», — цитирует Брызгалова «Матч ТВ».