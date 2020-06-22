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Ткачёв — о ЛГБТ: тут как с русским матом — при детях лучше не показывать

Ткачёв — о ЛГБТ: тут как с русским матом — при детях лучше не показывать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ярославского «Локомотива» Владимир Ткачёв рассказал о своём отношении к ЛГБТ-сообществу.

«Я считаю так: мы живём в свободной стране — делай что хочешь, но не давай пример другим своим поведением. Я за советское воспитание, у нас есть маленькие дети, которым лучше это не видеть. Поэтому я считаю, что не нужно это афишировать и выпячивать. Тут как с русским матом — лучше при детях не показывать, с возрастом сами увидят», — приводит слова Ткачёва «Татар-информ».

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» призвал болельщиков принять участие в виртуальном гей-параде, а также изменил логотип в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Новая эмблема клуба изображена в цветах радужного флага.

«Колорадо» призвал болельщиков принять участие в виртуальном гей-параде
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