Ткачёв — о ЛГБТ: тут как с русским матом — при детях лучше не показывать

Нападающий ярославского «Локомотива» Владимир Ткачёв рассказал о своём отношении к ЛГБТ-сообществу.

«Я считаю так: мы живём в свободной стране — делай что хочешь, но не давай пример другим своим поведением. Я за советское воспитание, у нас есть маленькие дети, которым лучше это не видеть. Поэтому я считаю, что не нужно это афишировать и выпячивать. Тут как с русским матом — лучше при детях не показывать, с возрастом сами увидят», — приводит слова Ткачёва «Татар-информ».

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» призвал болельщиков принять участие в виртуальном гей-параде, а также изменил логотип в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Новая эмблема клуба изображена в цветах радужного флага.