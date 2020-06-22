НХЛ подтвердила дату проведения драфт-лотереи. Наибольшие шансы на победу у «Оттавы»

Национальная хоккейная лига подтвердила, что 26 июня в формате видеоконференции состоится драфт-лотерея, в рамках которой будет определён порядок выбора в первом раунде драфта НХЛ 2020 года. Драфт-лотерея может пройти либо в один, либо в два этапа. В ней примут участие семь клубов, не попавших в плей-офф, и восемь клубов, проигравших в раунде плей-ин.

Сначала определится, какой клуб будет выбирать первым, затем — вторым и следом — третьим. Если выпадет команда, которая участвует в раунде плей-ин, тогда пройдёт второй этап жеребьёвки среди восьми команд, выбывших в квалификационном раунде. Он состоится перед стартом плей-офф Кубка Стэнли.

Наибольшие шансы на выигрыш общего первого выбора — у «Оттавы Сенаторз» (13,5%, а также 11,5% в результате обмена с «Сан-Хосе Шаркс»). Далее следуют «Детройт Ред Уингз» (18,5%), «Лос-Анджелес Кингз» (9,5%) и «Анахайм Дакс» (8,5%).