Бабаев: Доус ждёт ответа от пары команд, в которых в первую очередь хотел бы играть

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Найджела Доуса, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.
«По Найджелу у меня есть предложения от нескольких клубов, но сейчас он ждёт ответа от пары команд, в которых в первую очередь хотел бы играть. Заинтересованность в нём есть — ждём решения. Всё-таки сейчас много проблем, включая потолок зарплат, поэтому надо разобраться с техническими моментами, чтобы уже заключать контракт», — приводят слова Бабаева «Известия».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «–5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «–2».
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