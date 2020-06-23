Агент Науменкова: с ЦСКА разговоров на тему контракта пока не было

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника Михаила Науменкова, прокомментировал ситуацию со своим подопечным, чей контракт с ЦСКА истёк.
«Мы ждём, как разрешится ситуация в НХЛ, когда там возобновят нынешний и начнут следующий сезон. И от этого будем отталкиваться. Надеемся, что определённость наступит в ближайшее время. Пока ситуация подвешенная. Если сложится так, что в ближайшие полгода возможности выступать в НХЛ не будет, то он либо останется в России, либо до декабря поиграет в Европе.
С ЦСКА разговоров на эту тему пока не было, с подобным предложением к нам не обращались. Хотелось бы побыстрее получить определённость насчет НХЛ, потому что нам надо понимать, стоит ли обращаться к ЦСКА, чтобы открепили права на Науменкова и Шалунова», — приводят слова Бабаева «Известия».
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