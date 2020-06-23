Торопченко рассказал, как узнал от Костина о своём выборе на драфте НХЛ 2017 года

Проспект системы «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко рассказал, как узнал от Клима Костина о своём выборе на драфте НХЛ 2017 года. Российский форвард был выбран в четвёртом раунде драфта под общим 113-м номером. Костин был выбран на том же драфте под 31-м номером.

«Меня на самой церемонии драфта не было. Я находился дома, а туда поехал только Клим Костин. Я лежал дома, проснулся и включил ноутбук, чтобы посмотреть драфт. А сигнал же идёт с задержкой, потому что трансляция из Америки. Мне позвонил Клим Костин, с которым мы уже тогда тесно общались, часто перезванивались. Клим говорит: «Топор, тебя выбрал «Сент-Луис». Это та же команда, что и выбрала меня. 113-й выбор». Я такой: «Да ладно! Я ещё не дошёл до этого момента, ты чего перебиваешь? Ну если так, то всё отлично». Скинул его звонок, досмотрел драфт, и там действительно – 113-й выбор. Эйфории особой не было, потому что лежал на диване и смотрел в компьютер.

В клубе следят практически за каждым матчем фарм-клуба в АХЛ. Ни разу не было такого момента, что бы ко мне никто не подошёл из «Сент-Луиса». Каждый две-три недели приезжает тренер по развитию, также примерно приезжал и Армстронг. После каждого матча, на котором они присутствовали, меня вызывали и давали наставления. Иногда хвалили и говорили продолжать в том же духе. Представители «Блюз» всегда на связи, всегда общаемся», — сказал Торопченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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