Огирчук — об обмене в «Сочи»: система СКА дала мне огромный толчок для развития

Нападающий ХК «Сочи» Даниил Огирчук прокомментировал обмен в стан «леопардов» из системы СКА. Российский форвард стал участником крупного обмена, в результате которого «Сочи» получил права на шестерых хоккеистов.

«Те годы, что я провёл в СКА, оцениваю очень положительно. Система СКА дала мне огромный толчок для развития. Как игрока, так и личности. Навсегда запомню атмосферу, которая царила во всех командах, в которых я играл — она была отличная. Коллектив всегда был суперский, а условия, в которых мы жили, тренировались и играли всегда были отличные.

Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам за то, что всегда поддерживали нас, помогали и всегда были рядом. Вы просто огонь!», — цитирует Огирчука пресс-служба «СКА-Невы».