Бабинцев — об обмене: рад перейти в «Трактор», потому что уже надо двигаться дальше

Нападающий «Трактора» Глеб Бабинцев прокомментировал обмен в стан челябинского клуба из магнитогорского «Металлурга».
«Было неожиданно, когда узнал о переходе. Я рад перейти в «Трактор», потому что уже надо двигаться дальше. О Челябинске знаю с детства, так как я играл по УрФО на уровне школ. Выступал за «Тюменский Легион» и «Стальных Лисов», мы всегда приезжали сюда и знали, что будут тяжёлые игры. Этот город присутствовал рядом на протяжении всей моей хоккейной жизни.
Знаком с некоторыми игроками, которые сейчас выступают в системе «Трактора»: Максимом Шабановым, Богданом Жиляковым и Егором Степановым. Удалось задать им несколько вопросов и получить только положительные отзывы о клубе и о городе», — цитирует Бабинцева пресс-служба «Трактора».
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