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Михайлис — о работе с отцом: предстоит серьёзный этап, я должен ещё больше доказывать

Михайлис — о работе с отцом: предстоит серьёзный этап, я должен ещё больше доказывать
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал назначение своего отца Юрия Михайлиса главным тренером клуба.

«Мы с отцом уже много раз были в одной команде. Наоборот, предстоит серьёзный этап, потому что должен ещё больше доказывать. Так всегда было, когда работали с отцом в одной команде. Приходилось больше доказывать, что я не просто так играю, а именно заслуженно. Ведь все знают, что он мой отец. Шутки всегда были и будут. Я понимаю, что всё это не так.

Мы тренируемся уже длительное время, где-то полтора месяца. Обычно раньше отдых длился примерно месяц, и то не всегда его хватает, охота больше. Сейчас вышло почти три месяца. Уже хочется побыстрее выйти на лёд и играть. Чем раньше начнёшь играть, тем лучше. Всё приходит с играми», — цитирует Михайлиса «Шайба.kz».

Юрий Михайлис стал главным тренером «Барыса»
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