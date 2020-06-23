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«Трактор» выйдет из отпуска 14 июля. Команда примет участие в двух предсезонных турнирах

«Трактор» выйдет из отпуска 14 июля. Команда примет участие в двух предсезонных турнирах
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» на официальном сайте опубликовал информацию о плане предсезонной подготовки челябинского клуба.

Из отпуска хоккеисты «Трактора» выйдут 14 июля. С 10 по 13 августа команда Анвара Гатиятулина примет участие в Кубке Республики Башкортостан. Соперниками челябинцев будут клубы «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Северсталь».

А с 23 по 26 августа на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Константиновича Белоусова пройдёт традиционный турнир, на котором соперниками чёрно-белых станут «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик».

Напомним, что старт нового сезона КХЛ в настоящий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки
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