«Трактор» выйдет из отпуска 14 июля. Команда примет участие в двух предсезонных турнирах

«Трактор» на официальном сайте опубликовал информацию о плане предсезонной подготовки челябинского клуба.

Из отпуска хоккеисты «Трактора» выйдут 14 июля. С 10 по 13 августа команда Анвара Гатиятулина примет участие в Кубке Республики Башкортостан. Соперниками челябинцев будут клубы «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Северсталь».

А с 23 по 26 августа на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Константиновича Белоусова пройдёт традиционный турнир, на котором соперниками чёрно-белых станут «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик».

Напомним, что старт нового сезона КХЛ в настоящий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.