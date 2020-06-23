СКА, «Ак Барс», «Салават» и «Магнитка» примут участие в турнире обладателей Кубка Гагарина

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликован план предсезонной подготовки СКА.
14 июля – углублённое медицинское обследование.
15-28 июля – тренировочный сбор (УТЦ «Новогорск», Москва)
4-9 августа – участие в турнире «Sochi Hockey Open». Соперники – «Локомотив» (Ярославль), сборная России, ХК «Сочи», «Авангард» (Омск).
12-17 августа – тренировочный сбор в Тиккуриле (Финляндия). В рамках сбора предусмотрен товарищеский матч с «Йокеритом» (Хельсинки) 13 августа.
19-23 августа – участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани. Соперники: «Ак Барс» (Казань), «Салават Юлаев» (Уфа), «Металлург» (Магнитогорск).
24-28 августа – участие в турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. Предварительные соперники – ХК «Сочи» (Сочи), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), «Торпедо» (Нижегородская область).
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