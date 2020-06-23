«Лангнау» подтвердил переход Песонена. Ранее сообщалось, что «Металлург» должен 30 млн

Швейцарский «Лангнау» на своём официальном сайте подтвердил переход нападающего Харри Песонена в магнитогорский «Металлург».



Напомним, швейцарский журналист сообщил, что «Металлург» не заплатил отступные за Песонена. Сумма, прописанная в контракте игрока с клубом, составляла 400 тыс. швейцарских франков (около $ 411 тыс., или 30,2 млн рублей по текущему курсу). Российский клуб должен был расплатиться за этот переход до 30 июня. Если деньги не были бы переведены, швейцарский клуб мог заблокировать переход нападающего.



Последние два сезона Песонен провёл в «Лангнау». В минувшем чемпионате Харри забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярки при показателе полезности "+14" и 44 минутах штрафного времени. Форвард выступал в Швейцарии с сезона-2014/2015.

«Магнитка» должна заплатить за Песонена 30 млн рублей, иначе трансфер будет заблокирован