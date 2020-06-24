Ртищев: несмотря на перемены, планы ЦСКА остаются прежними — победить в кубковой борьбе

Нападающий ЦСКА Никита Ртищев рассказал, как проводит дни летнего отпуска и готовится к наступающему сезону.

«Удалось поездить на дачу. Сейчас тренируюсь. Много работы по восстановлению. Практически все время на это уходит. Помимо восстановительных комплексов, выполняю упражнения на общефизическую подготовку. В остаток отпуска не планирую ничего грандиозного. Главное — максимально подготовиться к новому сезону.

В команде произошли изменения? Да, состав меняется. Кто-то захотел попробовать свои силы за океаном, например. Думаю, все у них получится. Время покажет и все расставит на свои места, зависит от того, кто и как будет работать. Но, несмотря на перемены, наши планы остаются прежними и известны – победить в кубковой борьбе и принести максимум радости болельщикам. Мы одна команда», — цитирует Ртищева пресс-служба московского клуба.