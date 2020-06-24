Юрий Михайлис: «Барыс» задал высокую планку. Моя задача — не навредить команде

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал назначение на должность в клубе из Нур-Султана.

«Несомненно, в последние пару лет «Барыс» задал высокую планку в плане результатов и рисунка игры. Прежде всего стоит задача не навредить команде. Два последних сезона «Барыс» на ходу, играет в быстроатакующий и жёсткий хоккей, игра нравилась болельщикам. Повторюсь, что моя задача — не навредить команде. Какие-то моменты по улучшению игры в атаке и обороне будем обсуждать с тренерским штабом.

Приятно будет работать с той командой, которая уже слажена, в ней выстроена своя тактика и система. Плюс по той же системе, по которой играл «Барыс» на протяжении двух сезонов, выступал и «Номад». Мы постоянно разговаривали с тренерским штабом первой команды о том, что должна быть выстроена параллель. Чтобы игроки «Номада» и «Снежных Барсов» были в любой момент готовы войти в первую команду», — цитирует Михайлиса пресс-служба клуба.