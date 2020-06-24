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Да Коста — о переходе в «Ак Барс»: не хотелось играть с теми, кто много проигрывает

Да Коста — о переходе в «Ак Барс»: не хотелось играть с теми, кто много проигрывает
Хоккей / КХЛ 0

Форвард Стефан Да Коста прокомментировал заключение однолетнего контракта с «Ак Барсом». В минувшем сезоне французский нападающий защищал цвета «Локомотива».

«Мне очень нравится Казань. Плюс это отличная возможность подтянуть свою игру и побороться за Кубок. С этой командой шансы на победу вполне реальны. Мне не хотелось играть с теми, кто много проигрывает. Я всегда стараюсь подписывать контракты с клубами, которые находятся в топе конференций.

Были ли другие варианты? Было несколько, да. Но когда подвернулась возможность подписать с «Ак Барсом», я не стал раздумывать и упускать этот шанс. Я слышал отличные отзывы от ребят касательно этого клуба. Так что выбор был очевиден», – цитирует Да Косту «Спорт-экспресс».

Источник: платёжка «Ак Барса» — 865 млн рублей. Самый дорогой игрок — Азеведу
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