Кравцов присоединится к лагерю «Рейнджерс», Волков начнёт тренироваться в «Тампе»

Два российских игрока добавлены в тренировочные ростеры своих клубов Национальной хоккейной лиги, информирует аккаунт NHL News в «Твиттере». Нападающий Виталий Кравцов присоединится к «Нью-Йорк Рейнджерс», форвард Александр Волков прибыл в расположение «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Также сообщается, что в ростер «Вашингтон Кэпиталз» включены голкипер Витек Ванечек и защитник Мартин Фегервары.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».