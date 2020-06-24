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«Калгари» начнёт строительство новой арены в 2021 году

«Калгари» начнёт строительство новой арены в 2021 году
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» планирует начать строительство новой арены в августе 2021 года, информирует Sportsnet. Клуб уже внёс проект строительства на рассмотрение в городскую администрацию.

Закончить строительство арены планируется в мае 2024 года, предварительная стоимость проекта — $ 550 млн.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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