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Могильный и Гончар не попали в Зал славы НХЛ. Жюри выбрало Игинлу и Госсу

Могильный и Гончар не попали в Зал славы НХЛ. Жюри выбрало Игинлу и Госсу
Хоккей / НХЛ 0

В Зал славы Национальной хоккейной лиги будут введены новые участники, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Фрэнк Серавалли.

Новыми членами Зала славы станут Джером Игинла, Мариан Госса, Кевин Лоу, Даг Уилсон, Ким Сент-Пьер и Кен Холланд. Россияне Александр Могильный и Сергей Гончар, находившиеся в числе кандидатов, не были выбраны комитетом.

Выборный комитет состоит из 18 человек — членов Зала славы, спортивных журналистов и функционеров. Каждый член жюри имеет право выдвинуть одного человека в каждой категории за год. При голосовании о включении в Зал славы претендент должен получить 75% голосов участвующих в голосовании членов комитета, но не менее десяти голосов. Ежегодно в Зал славы могут быть введены не более четырёх хоккеистов, двух хоккеисток и двух судей или функционеров.

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