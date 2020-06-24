Могильный и Гончар не попали в Зал славы НХЛ. Жюри выбрало Игинлу и Госсу

В Зал славы Национальной хоккейной лиги будут введены новые участники, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Фрэнк Серавалли.



Новыми членами Зала славы станут Джером Игинла, Мариан Госса, Кевин Лоу, Даг Уилсон, Ким Сент-Пьер и Кен Холланд. Россияне Александр Могильный и Сергей Гончар, находившиеся в числе кандидатов, не были выбраны комитетом.



Выборный комитет состоит из 18 человек — членов Зала славы, спортивных журналистов и функционеров. Каждый член жюри имеет право выдвинуть одного человека в каждой категории за год. При голосовании о включении в Зал славы претендент должен получить 75% голосов участвующих в голосовании членов комитета, но не менее десяти голосов. Ежегодно в Зал славы могут быть введены не более четырёх хоккеистов, двух хоккеисток и двух судей или функционеров.