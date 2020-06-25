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Коваленко: многие игроки НХЛ хотели бы забыть этот сезон и начать следующий в октябре

Коваленко: многие игроки НХЛ хотели бы забыть этот сезон и начать следующий в октябре
Хоккей / НХЛ 0

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал противостояние между Ассоциацией игроков НХЛ и лигой по поводу рестарта сезона на фоне пандемии коронавируса.

«НХЛ – жёсткий и эффективный бизнес, в котором финансовый интерес – на первом месте. Обратите внимание на СМИ, которые работают в НХЛ и которые тоже вписаны в это бизнес-сообщество. У нас вокруг хоккея и вокруг людей хоккея – много негатива. В НХЛ – обратная картина, в чем все убедились в недавней истории с главной звездой «Торонто» Мэттьюсом. У игрока обнаружили коронавирус, но СМИ всей этой истории по большому счёту не заметили, чтобы не сработать против лиги и не сорвать рестарт сезона.

Повторюсь, НХЛ – это бизнес, и все – владельцы клубов, игроки, тренеры, профсоюзные лидеры, журналисты – в одной лодке. Поэтому они обречены сообща работать над тем, чтобы сезон был доигран и лига выполнила все контракты, заработав все возможное в данной ситуации форс-мажора. У нас в России некоторым игрокам было непросто, когда КХЛ ввела жёсткий потолок зарплат, после чего некоторые контракты сокращались. В Северной Америке сейчас более жёсткая ситуация: если плей-офф не проведут, то в следующем сезоне эскроу увеличат вдвое – с 18 процентов до примерно 35. А это значит, что в среднем все игроки НХЛ после вычета всех налогов получат на руки лишь меньше трети зарплаты.

Еще 15 лет назад многие игроки понимали, насколько большое поражение они потерпели во время локаута, согласившись на эскроу. По моей информации, только один раз это дополнительное отчисление в размере 18 процентов вернулось игрокам по итогам сезона. Теперь есть риск потерять в два раза большую сумму. Слышал, что многие игроки хотели бы забыть этот сезон как кошмарный сезон и в плановом режиме в октябре начать следующий чемпионат. Но финансы не позволяют это сделать, поэтому сезон НХЛ, несмотря на все настроения, будет доигран», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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