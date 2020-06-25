Жюльен — о рестарте сезона НХЛ: семья и жизнь для меня важнее, чем работа

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал идею возобновления нынешнего сезона НХЛ.
“Без сомнения, мы думаем о различных вариантах защиты от вируса на скамейке, которые только могут быть, в том числе и ношение маски. Мы думаем и о том, каким образом будет происходить взаимодействие с персоналом команды и игроками.
Возможно, находиться на лавке будет опаснее, чем где-либо ещё. Но я думаю, что нужно будет приспособиться и иметь варианты защиты, когда придёт время вернуться к хоккею, в зависимости от того, как на тот момент будет обстоять положение дел с коронавирусом.
Всё это также означает, что я должен буду прекратить работу, если почувствую реальную опасность. Семья и жизнь для меня сейчас важнее, чем работа", — цитирует Жюльена TSN.
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