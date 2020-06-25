Старт чемпионата Финляндии сдвинули на 1 октября. КХЛ планирует начать на месяц раньше

Следующий сезон чемпионата Финляндии начнётся 1 октября, сообщает издание Iltalehti. Заключительный тур регулярного первенства пройдёт 30 марта 2021 года. Первый раунд плей-офф стартует на следующий день.
Отметим, что регулярный чемпионат в финской лиге обычно стартовал на три недели раньше заявленного срока в новом сезоне. 22 июня была утверждена дата проведения ЧМ-2021 по хоккею, который пройдёт в Минске и Риге. Турнир стартует 21 мая 2021 года, финал — 6 июня.
«Никогда ранее в истории регулярный чемпионат лиги не завершался весной в подобные сроки. Это также приведёт к тому, что плей-офф продлится до мая. Перенос старта чемпионата мира облегчил ситуацию в этом отношении», — заявил директор финской лиги Аато Ярвеля.
Напомним, что старт нового сезона КХЛ на текущий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
- 25 июня 2020
-
12:20
-
12:05
-
11:40
-
11:06
-
10:45
-
10:20
-
09:59
-
09:30
-
09:01
-
00:38
- 24 июня 2020
-
23:40
-
23:00
-
22:34
-
21:50
-
21:47
-
20:53
-
20:37
-
20:24
-
19:59
-
19:04
-
18:41
-
18:14
-
17:48
-
17:22
-
16:45
-
16:20
-
16:00
-
15:47
-
15:35
-
15:20
-
15:01
-
14:41
-
14:15
-
13:59
-
13:34