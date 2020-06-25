Старт чемпионата Финляндии сдвинули на 1 октября. КХЛ планирует начать на месяц раньше

Следующий сезон чемпионата Финляндии начнётся 1 октября, сообщает издание Iltalehti. Заключительный тур регулярного первенства пройдёт 30 марта 2021 года. Первый раунд плей-офф стартует на следующий день.

Отметим, что регулярный чемпионат в финской лиге обычно стартовал на три недели раньше заявленного срока в новом сезоне. 22 июня была утверждена дата проведения ЧМ-2021 по хоккею, который пройдёт в Минске и Риге. Турнир стартует 21 мая 2021 года, финал — 6 июня.

«Никогда ранее в истории регулярный чемпионат лиги не завершался весной в подобные сроки. Это также приведёт к тому, что плей-офф продлится до мая. Перенос старта чемпионата мира облегчил ситуацию в этом отношении», — заявил директор финской лиги Аато Ярвеля.

Напомним, что старт нового сезона КХЛ на текущий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.