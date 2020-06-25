«Сегодня будем есть форель». Хартикайнен похвастался уловом

Финский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен в своём «инстаграме» опубликовал видео, в котором продемонстрировал пойманную рыбу. «Сегодня будем есть форель», — подписал фото хоккеист.

Фото: Аккаунт Теэму Хартикайнена в «Инстаграме»

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Тэему Хартикайнен набрал 36 (21+15) очков в 57 встречах за клуб из столицы Башкортостана. В серии плей-офф с омским «Авангардом» ему удалось забросить 5 шайб и отдать 1 результативную передачу в 6 матчах, заработав показатель полезности «+5». Его контракт с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 2022 года.



Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.